Онищенко призвал не вводить новых ограничений из-за роста случаев ковида, а соблюдать старые

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сейчас не нужно вводить новых ограничений, но следует продолжать соблюдать давно известные всем правила. Так считает заместитель президента Российской академии образования и академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

"Нужно ли вводить дополнительные меры? Я бы здесь другой акцент поставил: нужно соблюдать те меры, которые не отменялись. Ведь от того, что мы введём в два раза больше мер, но не будем их соблюдать, ничего не изменится. Лучше соблюдать меры, о которых мы уже четвёртый год говорим", — рассказал он в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Онищенко напомнил, что это за правила: если болен, носи маску;

если нет нужды, воздержись от поездок в транспорте в час пик;

ревакцинируйся, если подошёл срок;

пользуйся интерферонами;

правильно питайся, соблюдай режим сна и прогулок.

"И ещё меньше рыться в Интернете, особенно по тем сайтам, которые любят распространять страшилки. Ситуацию никто не скрывает — ни наш Минздрав, ни ВОЗ, все призывают к разумной осторожности, но не к панике", — добавил академик.