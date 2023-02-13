На Украине сообщили, что Дания отправила Киеву все 19 САУ Caesar

Дания отправила Киеву все 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Украины, выразив благодарность Копенгагену.

"Дания передала Украине все свои самоходные установки Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы", — сказано в заявлении ведомства.