На Украине сообщили, что Дания отправила Киеву все 19 САУ Caesar
Дания отправила Киеву все 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Украины, выразив благодарность Копенгагену.
"Дания передала Украине все свои самоходные установки Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы", — сказано в заявлении ведомства.
Ранее в Дании предупредили о риске ослабления в случае передачи Киеву САУ Caesar. В Копенгагене подчёркивали, что армии крайне важно иметь "полноценную артиллерийскую систему".
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