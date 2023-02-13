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13 февраля, 09:51

Песков: Уровень публичности Путина не будут снижать из-за сообщений о вербовке США боевиков

Уровень публичности президента России Владимира Путина не будет как-либо снижаться на фоне сообщений о том, что США вербуют боевиков в РФ для совершения терактов на территории нашей страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никакого снижения публичности [президента] не планируется. И безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учётом всех рисков и опасностей", — отметил представитель Кремля.

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Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США отобрали 60 боевиков для совершения терактов на территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах из северокавказских регионов страны и стран Центральной Азии.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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