Путин 13 февраля встретится с Зюгановым и Слуцким в преддверии оглашения послания

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, проведёт встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, но в начале второй половины дня в открытом режиме у президента начнётся серия встреч с руководителями парламентских фракций, о чём шла речь. Сегодня у президента будет руководитель фракции КПРФ Зюганов и [руководитель] ЛДПР Слуцкий", — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, встречи пройдут в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля и работа по подготовке которого ведётся полным ходом.