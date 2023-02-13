Путин 13 февраля встретится с Зюгановым и Слуцким в преддверии оглашения послания
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, проведёт встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, но в начале второй половины дня в открытом режиме у президента начнётся серия встреч с руководителями парламентских фракций, о чём шла речь. Сегодня у президента будет руководитель фракции КПРФ Зюганов и [руководитель] ЛДПР Слуцкий", — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, встречи пройдут в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля и работа по подготовке которого ведётся полным ходом.
Ранее же Лайф рассказывал, что на этой неделе Владимир Путин примет участие в мероприятии, посвящённом 30-летию компании "Газпром".
ТАСС / Михаил Климентьев