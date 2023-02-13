Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2023, 13:02

Путин 13 февраля встретится с Зюгановым и Слуцким в преддверии оглашения послания

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, проведёт встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, но в начале второй половины дня в открытом режиме у президента начнётся серия встреч с руководителями парламентских фракций, о чём шла речь. Сегодня у президента будет руководитель фракции КПРФ Зюганов и [руководитель] ЛДПР Слуцкий", — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, встречи пройдут в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля и работа по подготовке которого ведётся полным ходом.

В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию
В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию

Ранее же Лайф рассказывал, что на этой неделе Владимир Путин примет участие в мероприятии, посвящённом 30-летию компании "Газпром".

BannerImage

ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Геннадий Зюганов
  • Леонид Слуцкий
  • кпрф
  • лдпр
  • Послание Федеральному собранию
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar