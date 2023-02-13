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13 февраля, 10:24

Песков не стал отвечать на вопрос, предлагал ли Порошенко Путину "забрать Донбасс"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание украинского политика Виктора Медведчука о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко якобы предлагал главе РФ Владимиру Путину "забрать Донбасс". В беседе с журналистами он подчеркнул: действия властей Незалежной в течение восьми лет говорят, что "ни один другой режим не занимался бы тем, что можно назвать геноцидом" в отношении нужных ему территорий.

"Это длилось долгие восемь лет, и, к сожалению, это то, что игнорировалось [иностранными] средствами массовой информации, игнорировалось руководителями стран коллективного Запада так называемого. В этом плане действительно имело место такое поведение [киевского] режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они (территории. — Прим. Лайфа) ему не нужны", — отметил представитель Кремля.

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Как ранее сообщал Лайф, Медведчук заявил, что Минские соглашения могли быть выполнены "по одному щелчку". По словам политика, Порошенко и нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы поблагодарить главу Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он создал нормальные условия для мирного урегулирования ситуации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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