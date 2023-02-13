Россиян призвали заменить валентинки на электронные открытки в День всех влюблённых

В День святого Валентина лучше отказаться от бумажных открыток и заменить их электронными. Это важно для помощи экологии, сообщил телеканал "360" со ссылкой на экспертов.

По словам генерального директора Российского экономического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в РФ может образоваться 280 тонн бумажных отходов, если каждый десятый гражданин купит валентинку. Он объяснил, что часто в маркетинговые праздники, в том числе в День святого Валентина и Хэллоуин, в основном люди покупают одноразовые предметы, которые потом выбрасывают.

"Не можем не порекомендовать всем влюблённым в их день отказаться от бумажных валентинок и отдать предпочтение электронным аналогам открыток. Если всё же хочется подарить бумажную валентинку, то после праздника её вместе с другой макулатурой следует сдать в переработку", — сказал Буцаев.

Причём бумагу и картон можно выбросить в контейнер для раздельного сбора отходов. По словам главы РЭО, ежегодно в нашей стране набирается почти 7,8 миллиона тонн макулатуры, из которой пригодно для переработки 7,2 миллиона тонн. Этим занимается около 90 крупных предприятий в РФ. Так, исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев порекомендовал выбирать открытку с минимальным количеством покрытий и ограниченным использованием краски.