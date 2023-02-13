От уток до чёрного мыла: Стало известно, что россияне подарят любимым 14 февраля

К 14 февраля, Дню всех влюблённых, в среднем в два с половиной раза увеличились продажи популярных в этот период товаров. О том, что именно покупают влюблённые, рассказали аналитики Ozon. Оказалось, россияне часто радуют любимых шоколадом, мягкими игрушками, ювелирными изделиями и эротическим бельём, но есть и необычные подарки — вроде игрушечных уток или чёрного мыла. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Так, продажа мягких игрушек за неделю до праздников возросла почти в четыре раза по отношению к предыдущему году. Чаще всего покупают уток Лалафанфан. А шоколадные наборы приобретают чаще в 7,6 раза. Перед праздником также вырос спрос на ювелирные украшения: в 3,6 раза больше стали покупать золотые колье, кольца, броши, украшения для пирсинга. В 3,7 раза больше, чем в прошлом году, заказывают бижутерию, украшения для волос, сумки, пояса и прочее из этой категории. Мужчинам аксессуары, очевидно, дарят не так часто: спрос на эти товары увеличился только в 2,7 раза. Это часы, очки, спортивные принадлежности, зонты, а также кошельки.

Продолжают дарить и подарочные наборы. В этом году спрос на них увеличился больше чем в три раза. Для мужчин это наборы для душа или бритья, в том числе чёрное крафтовое мыло. Женщинам же дарят наборы кремов для рук и разные средства для ухода за телом.