Киберэксперт назвал признаки наличия вируса в смартфоне

Смартфон иногда действиями посылает пользователю тревожные сигналы, которые лучше не игнорировать, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами. Так, быстрая разрядка телефона при минимальном использовании гаджета может говорить о наличии вируса. Об этом в беседе с "Праймом" заявил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов.

По словам эксперта, признаками несанкционированного запуска вредоносного ПО могут быть также горячая батарея или зависание. Специалист отметил, что подобное программное обеспечение работает в фоновом режиме, обеспечивая незнакомцу доступ к данным. Степанов добавил, что если интернет-трафик стал заканчиваться быстрее обычного, то к телефону может подключаться кто-то помимо владельца. Вероятно, вредоносное ПО использует связь для отправки собранной информации.

Кроме того, специалист рассказал, почему экран смартфона может начать мигать разными цветами. Вероятно, это происходит из-за неполадок в работе ПО самого телефона. В таком случае необходимо удалить программу, которая мешает нормальному функционированию устройства, или сбросить настройки до заводских. Однако последнее повлечёт за собой потерю личных данных — их перед процедурой можно скопировать на съёмный носитель. Эксперт также отметил, что приложение, которого раньше не было в смартфоне, должно насторожить владельца.

"Всё упомянутое выше может быть следствием установки на ваш смартфон прослушки или вредоносного ПО", — подчеркнул Степанов.