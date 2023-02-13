Россиянам рассказали, кому стоит обратиться к врачу перед поездкой в жаркую страну зимой

Туристам, собравшимся улететь из холодной России в жаркую страну на короткий срок, необходимо учитывать, что процесс акклиматизации занимает до шести дней. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, сообщил Кирилл Белан, врач-терапевт, заведующий отделением превентивной медицины клиник "Атлас" в беседе с "Газетой.ru".

Специалист подчеркнул, что изменение температуры, влажности или атмосферного давления — классический пример стресса для организма, который в новой среде должен обеспечить работу всех систем, а это требует времени. Вместе с тем накладывается и дополнительная нагрузка. Так, у человека могут появиться следующие симптомы: головная боль, слабость, нарушение функции пищеварительной системы, бессонница, изменение артериального давления и пульса, а также температуры тела.

"Короткие поездки в страны со значительной разницей температур с вашей страной могут принести некоторые проблемы, потому что на процесс краткосрочной адаптации при резкой смене климата может потребоваться от трёх до шести дней. Наиболее комфортная разница температур — 10 градусов, а самая опасная — 25 и выше", — объяснил Белан.

По словам врача, во избежание рисков акклиматизации следует пить много воды, физически не перенагружаться, избегать местной непривычной еды и алкоголя и спать достаточное количество времени. Также рекомендуется поначалу остерегаться открытого солнца, высоких или низких температур и других климатических факторов. Белан посоветовал тем, кому нелегко даются путешествия, обратиться к врачу, чтобы понять причину и исключить предрасполагающие моменты.

"Хуже всего переносят новые климатические условия люди с хроническими заболеваниями, нутритивными дефицитами, астенизацией", — подчеркнул терапевт.