Работница курского дома престарелых разбила старушке голову за "излишнюю медлительность"

Работница дома-интерната социального обслуживания в городе Железногорске Курской области кружкой разбила голову 80-летней женщине, которая, по её мнению, слишком долго поворачивалась. Об этом Лайфу сообщил мужчина, знакомый с ситуацией.

Постоялец курского дома престарелых рассказал о том, как били старушку. Видео © LIFE

"Переверчивать начали, и она (бабушка. — Прим. Лайфа) что-то ей (сотруднице. — Прим. Лайфа) не поддалась. Ну куда так быстро? Перевернётся [бабушка] как? И [соцработница] хватает вот эту кружку — как дала! С такой злостью она схватила эту кружку: "На тебе! Что ж ты сидишь, такая нехорошая?!" У меня аж мурашки!" — рассказал наш собеседник.

Сотрудник, который проработал в интернате несколько месяцев, отметил, что пощёчины и избиения стариков — обычное дело для соцработников. Таким образом они подгоняют пожилых, чтобы те быстрее двигались. Очевидцы говорят, что сестра-хозяйка регулярно отнимает у постояльцев пенсию, не выдаёт им лекарства и даже тёплые одеяла. Следственный комитет и прокуратура намерены провести проверку.