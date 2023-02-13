Умер норвежец Трехольт, осуждённый на 20 лет за шпионаж в пользу СССР

В Москве в возрасте 80 лет умер Арне Трехольт — бывший норвежский дипломат, осуждённый по громкому делу о шпионаже в пользу СССР. Об этом сообщает газета Aftenposten.

"Скончался Арне Трехольт, осуждённый по самому громкому делу о шпионаже в истории Норвегии. Он дожил до 80 лет. Трехольт умер в Москве, где несколько лет вёл бизнес", — говорится в сообщении.

Трехольт занимал пост в Министерстве иностранных дел Норвегии, а в 1985 году был приговорён к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Советского Союза. Его помиловали в 1992 году, после чего Трехольт жил, в частности, на Кипре и в Москве.