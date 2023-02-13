Умер норвежец Трехольт, осуждённый на 20 лет за шпионаж в пользу СССР
В Москве в возрасте 80 лет умер Арне Трехольт — бывший норвежский дипломат, осуждённый по громкому делу о шпионаже в пользу СССР. Об этом сообщает газета Aftenposten.
"Скончался Арне Трехольт, осуждённый по самому громкому делу о шпионаже в истории Норвегии. Он дожил до 80 лет. Трехольт умер в Москве, где несколько лет вёл бизнес", — говорится в сообщении.
Трехольт занимал пост в Министерстве иностранных дел Норвегии, а в 1985 году был приговорён к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Советского Союза. Его помиловали в 1992 году, после чего Трехольт жил, в частности, на Кипре и в Москве.
А ранее шведский суд вынес приговор двум гражданам страны за шпионаж в пользу России. По данным СМИ, речь идёт о двух братьях 42 и 35 лет иранского происхождения — Пеймане и Пайаме Киа. Они признаны виновными в передаче конфиденциальной информации спецслужбам РФ на протяжении десяти лет. Старший из братьев, который работал в Службе безопасности Швеции, получил пожизненный срок, младший — девять лет и девять месяцев.
Wikipedia / Ole-Christian Bjarkøy