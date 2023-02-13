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13 февраля, 18:13

Роскомнадзор внёс сайт системы Qiwi в список организаторов распространения информации

Сайт электронной платёжной системы Qiwi внесли в реестр организаторов распространения информации. Такое решение принял Роскомнадзор.

В списке указано, что Qiwi зарегистрировали в качестве ОРИ 9 февраля. Напомним, что, согласно закону, организатор распространения информации в Интернете должен хранить на территории России данные о фактах приёма и передачи сообщений пользователей и сведения о людях на протяжении года с момента окончания осуществления таких действий.

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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