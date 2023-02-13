Роскомнадзор внёс сайт системы Qiwi в список организаторов распространения информации
Сайт электронной платёжной системы Qiwi внесли в реестр организаторов распространения информации. Такое решение принял Роскомнадзор.
В списке указано, что Qiwi зарегистрировали в качестве ОРИ 9 февраля. Напомним, что, согласно закону, организатор распространения информации в Интернете должен хранить на территории России данные о фактах приёма и передачи сообщений пользователей и сведения о людях на протяжении года с момента окончания осуществления таких действий.
Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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