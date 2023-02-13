Роскомнадзор внёс сайт системы Qiwi в список организаторов распространения информации

В списке указано, что Qiwi зарегистрировали в качестве ОРИ 9 февраля. Напомним, что, согласно закону, организатор распространения информации в Интернете должен хранить на территории России данные о фактах приёма и передачи сообщений пользователей и сведения о людях на протяжении года с момента окончания осуществления таких действий.