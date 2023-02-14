Жителей Камчатки предупредили о 14-метровых волнах

Опасное волнение ожидается в середине ночи 15 февраля в акватории Тихого океана у берегов Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского районов. Волны там поднимутся на высоту 8–10 метров, а утром — до 12–14 метров.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, днём опасное волнение распространится в акваторию Берингова моря (Карагинский, Олюторский районы). Продолжится это до второй половины дня 17 февраля.

Для населённых пунктов, расположенных на побережье, угрозы нет, заверили в ведомстве. Но возможны ЧП с судами. В связи с этим руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.