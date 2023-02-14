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14 февраля, 01:29

Жителей Камчатки предупредили о 14-метровых волнах

У берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до 14 метров

Опасное волнение ожидается в середине ночи 15 февраля в акватории Тихого океана у берегов Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского районов. Волны там поднимутся на высоту 8–10 метров, а утром — до 12–14 метров.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, днём опасное волнение распространится в акваторию Берингова моря (Карагинский, Олюторский районы). Продолжится это до второй половины дня 17 февраля.

Для населённых пунктов, расположенных на побережье, угрозы нет, заверили в ведомстве. Но возможны ЧП с судами. В связи с этим руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,6

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как рассказывал Лайф, накануне жителей Камчатки тоже предупреждали о гигантских волнах, но чуть меньших — высотой до десяти метров, то есть с трёхэтажный дом. Тот прогноз актуален на сегодня.

Обложка ©

Wikipedia / LokkLamora

Арина Родионова
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