Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана в 59 километрах от острова Симушир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Глубина очага, по данным сейсмологов, составляла 110 километров. При этом подземные толчки на Итурупе, близлежащем острове с населением, не ощущались.
Напомним, что в Турции в начале февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7, унёсшее жизни десятков тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии, где, по последним данным, жертвами катастрофы стали более 1,4 тысячи человек.
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