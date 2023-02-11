Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1,4 тысячи
Число жертв сильного землетрясения в Сирии достигло 1408. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны в соцсетях.
По данным ведомства, число пострадавших на данный момент составляет 2341. При этом поисково-спасательные работы всё ещё продолжаются, поэтому число жертв может увеличиться.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, из-за стихии погибло более 22 тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии. Президент республики Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Twitter / Bruno Sgarzini