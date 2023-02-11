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11 февраля, 17:12

Число жертв землетрясения в Турции превысило 22 тысячи

Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции, по последним данным, превысило 22 тысячи. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 22 327, получивших травмы — 80 278", — сказал глава турецкого Минздрава в ходе брифинга.

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Напомним, в Турции 6 февраля произошло мощнейшее почти за 100 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Наталья Исакова
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