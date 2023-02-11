В турецком Хатае спасли двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами 128 часов

В турецком Хатае спасатели достали живым двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами 128 часов после обрушения дома в результате мощного землетрясения. Об этом в Twitter сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны.

Спасение двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами в турецком Хатае 128 часов. Видео © Twitter / AFAD

"Спустя 128 часов после обрушения спасён двухмесячный ребёнок. Чтобы было больше хороших новостей, мы продолжаем работать изо всех сил вместе со всеми нашими командами", — сказано в заявлении ведомства.