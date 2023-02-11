В турецком Хатае спасли двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами 128 часов
В турецком Хатае спасатели достали живым двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами 128 часов после обрушения дома в результате мощного землетрясения. Об этом в Twitter сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны.
Спасение двухмесячного ребёнка, который провёл под завалами в турецком Хатае 128 часов. Видео © Twitter / AFAD
"Спустя 128 часов после обрушения спасён двухмесячный ребёнок. Чтобы было больше хороших новостей, мы продолжаем работать изо всех сил вместе со всеми нашими командами", — сказано в заявлении ведомства.
В соцсетях появилось видео спасения — на кадрах сотрудники экстренных служб доставляют малыша к машине скорой помощи, слышатся аплодисменты.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло мощнейшее почти за 100 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Турецкие власти сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, из-за стихии погибло более 21 тысячи человек. В стране объявлен недельный траур.
Twitter / AFAD