ВОЗ доставила свыше 35 тонн медоборудования в пострадавшую от землетрясения Сирию
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в пострадавшую от землетрясения Сирию доставили 35–37 тонн лекарств и медицинского оборудования.
"Речь, в частности, идёт об антибиотиках, оборудовании, необходимом для проведения в больницах небольших хирургических операций", — приводит SANA его слова.
Вместе с тем Гебреисус, который сейчас находится в Алеппо, пообещал, что в течение ближайших двух дней ВОЗ доставит сирийцам ещё 30 тонн препаратов и медоборудования.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, из-за стихии погибло более 21 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в частности в Сирии. Там число жертв возросло до 1387 человек.
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