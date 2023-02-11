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11 февраля, 17:00

ВОЗ доставила свыше 35 тонн медоборудования в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в пострадавшую от землетрясения Сирию доставили 35–37 тонн лекарств и медицинского оборудования.

"Речь, в частности, идёт об антибиотиках, оборудовании, необходимом для проведения в больницах небольших хирургических операций", — приводит SANA его слова.

Вместе с тем Гебреисус, который сейчас находится в Алеппо, пообещал, что в течение ближайших двух дней ВОЗ доставит сирийцам ещё 30 тонн препаратов и медоборудования.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, из-за стихии погибло более 21 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в частности в Сирии. Там число жертв возросло до 1387 человек.

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Twitter / Anastas59497820

Наталья Исакова
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