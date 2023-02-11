ВОЗ доставила свыше 35 тонн медоборудования в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в пострадавшую от землетрясения Сирию доставили 35–37 тонн лекарств и медицинского оборудования.

"Речь, в частности, идёт об антибиотиках, оборудовании, необходимом для проведения в больницах небольших хирургических операций", — приводит SANA его слова.

Вместе с тем Гебреисус, который сейчас находится в Алеппо, пообещал, что в течение ближайших двух дней ВОЗ доставит сирийцам ещё 30 тонн препаратов и медоборудования.