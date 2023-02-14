Обнаружено важное отличие в том, как женщины и мужчины выбирают партнёров

Россияне расходятся во мнении о том, нужно ли учитывать карьерные перспективы будущего спутника жизни при выборе партнёра. Опрос показал, что такой параметр считают важным 37% респондентов. Чуть больше — 40% — заявили, что для них карьерная перспектива партнёра не имеет значения.

Как передаёт "Газета.ru", при этом женщины вдвое чаще обращают внимание на карьерный потенциал тех, с кем строят свою судьбу. Так ответили 49% представительниц прекрасного пола против 23% у сильного. Для 2% респондентов карьерный провал партнёра автоматически означает крест на романтических отношениях. А вот для 90% мужчин неудачи в работе второй половины вообще не играют никакой роли. Нет однозначного ответа на этот вопрос у 21% женщин.

По словам психолога Дарьи Якубы, нередко именно по карьерным амбициям оценивается зрелость партнёра и его стремление к саморазвитию и реализации. Этот критерий сильно влияет на социальные и культурные установки, семейные сценарии. Женщинам намного сложнее игнорировать этот фактор.

"В этом вопросе ключевым [моментом] будет открытость: обсуждение собственных ценностей и правил "на берегу" сохранит физическое и психическое здоровье в паре, а прозрачность и ясность позволят избежать разочарований и обид", — отметила Дарья Якуба.