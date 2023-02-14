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14 февраля, 05:48

Захарова назвала давление Вашингтона на Киев "войной до последнего украинца"

Захарова: Гегемонистские амбиции США привели к колоссальным жертвам и уничтожению Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские амбиции привели к непоправимым последствиям, идёт настоящая "война Запада против России до последнего украинца".

"То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", — написала она в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала статью Washington Post о том, что американские власти оказывают на Киев сильное давление, чтобы он более активно вёл боевые действия.

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Ранее Лайф писал, что на следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине и о выделении десяти миллиардов долларов на поддержку бюджета Незалежной. Белый дом предупредил Киев о критически важном моменте в конфликте, якобы сейчас все шансы изменить ситуацию при помощи поддержки Запада. Однако если это не получится сделать, поддержка может постепенно сойти на нет.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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