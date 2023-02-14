Захарова назвала давление Вашингтона на Киев "войной до последнего украинца"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские амбиции привели к непоправимым последствиям, идёт настоящая "война Запада против России до последнего украинца".

"То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", — написала она в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала статью Washington Post о том, что американские власти оказывают на Киев сильное давление, чтобы он более активно вёл боевые действия.