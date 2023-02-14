СМИ узнали, к чему Белый дом готовит Киев

Власти США на следующей неделе могут объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине и о выделении 10 миллиардов долларов на поддержку её бюджета. В этот же период, возможно, будут введены дополнительные санкции против России. Об этом пишет The Washington Post.

"Администрация Байдена также работает с Конгрессом над одобрением ещё 10 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит ещё об одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", — сообщает издание.

Источники в администрации США рассказали газете, что Белый дом предупреждает Киев о критически важном моменте в конфликте. Якобы у властей Украины есть возможность переломить ситуацию в свою пользу при помощи поддержки Запада. Однако, если это сделать не получится, Незалежной будет намного труднее вновь получить военную помощь в таких же количествах, что и раньше, так как этому будут мешать республиканцы в Конгрессе, а также неоднозначные настроения среди американских союзников в Европе.