Названа причина, почему США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракеты

Представители властей США отказались отправлять Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в качестве военной помощи. Причина в том, что у Америки нет излишка таких вооружений. Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

По их словам, США опасаются, что отправка этих вооружений Украине может истощить их собственные арсеналы и подорвать боеготовность американских войск, если в будущем произойдут конфликты.

"В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя. Есть другие способы предоставить Украине возможности, которые ей нужны, чтобы наносить удары по целям", — пояснил представитель Пентагона.