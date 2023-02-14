Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 01:18

Названа причина, почему США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракеты

Politico: США не будут отправлять Украине ракеты ATACMS из-за их дефицита

Представители властей США отказались отправлять Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в качестве военной помощи. Причина в том, что у Америки нет излишка таких вооружений. Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

По их словам, США опасаются, что отправка этих вооружений Украине может истощить их собственные арсеналы и подорвать боеготовность американских войск, если в будущем произойдут конфликты.

"В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя. Есть другие способы предоставить Украине возможности, которые ей нужны, чтобы наносить удары по целям", — пояснил представитель Пентагона.

США вольют более 680 млн долларов в вооружение стран восточного блока НАТО

США вольют более 680 млн долларов в вооружение стран восточного блока НАТО

Как рассказывал Лайф, ранее США дали согласие на отправку Украине запускаемых с земли снарядов GLSDB, с помощью которых можно наносить удары на большую дальность.

Обложка ©

Army.mil

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров