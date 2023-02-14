МИД обвинил Запад в спекуляции на нуждах пострадавших после землетрясений в Сирии

Запад пытается продавить в Совете Безопасности ООН расширение механизма трансграничной помощи, тем самым спекулируя на нуждах пострадавших от землетрясения в Сирии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

"Фиксируем активные заходы тройки западных стран – членов СБ ООН во главе с США в форсированном режиме продавить новый документ с расширением трансграничного механизма в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.

Спекулируя на нуждах пострадавших от землетрясения в Сирии и не дожидаясь доклада представителей гуманитарного крыла ООН, западные представители ведут "свою деструктивную линию на нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, ущемление суверенитета Дамаска и подрыв территориальной целостности Сирии", подчеркнули в министерстве.

Речь идёт о том, чтобы добавить к пункту пропуска Баб эль-Хава, который функционирует до 10 июля, ещё два перехода для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы без согласования с правительством арабской республики.