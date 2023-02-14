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14 февраля, 08:28

Появились сведения о сосредоточении боевиков ИГИЛ на границе с Таджикистаном

ОДКБ: До 4 тысяч боевиков афганского филиала ИГИЛ сосредоточены у границы с Таджикистаном

Численность афганского филиала "Исламского государства"* увеличилась до шести с половиной тысяч боевиков, более половины из которых сосредоточены у границы с Таджикистаном. Об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства", это "Вилаят Хорасан"**, значительно возросла и составляет около шести с половиной тысяч боевиков", — приводит его слова ТАСС.

Сидоров отметил, что около четырёх тысяч боевиков сосредоточены на южных границах Таджикистана, в провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахар.

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Ранее Лайф сообщал, что в Ираке были задержаны семеро террористов ИГИЛ, которые находились в розыске. Военная разведка провела операции в Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

** Деятельность организации запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Николь Вербер
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