В Петербурге спасают девочку, которая 10 лет назад выпила "Крота" и с тех пор даже не ела самостоятельно

Десять лет назад девочка из Брянска, будучи ещё годовалым младенцем, случайно выпила жидкость от засоров "Крот". Почти всю свою жизнь юная пациентка питалась только через зонд и регулярно лежала в больницах, где ей много раз расширяли пищевод. Но теперь, благодаря специалистам Санкт-Петербургского педиатрического университета, у девочки появился шанс на нормальную жизнь. Пациентке провели сложнейшую 14-часовую операцию, после которой ей предстоит научиться самостоятельно дышать и глотать.

Как рассказали журналистам в пресс-службе педиатрического университета, девочке одним разрезом была вскрыта грудная клетка и брюшная полость — это было необходимо для оперативного вмешательства в труднодоступных отделах. Подобные операции проводятся под наклоном туловища на 45 градусов на правом боку, а левое плечо при этом отводится вправо.

"Это сложнейшая и с технической, и с клинической точки зрения операция. Производилась резекция пищевода, заместительные решения для возможности ребёнку глотать и питаться, жить максимально качественно", — рассказывают врачи.

Сейчас пациентка находится в реанимации под пристальным контролем врачей — это требуется по протоколу лечения. После восстановления девочка начнёт есть самостоятельно и, по сути, обретать все навыки с нуля, пишет газета "Петербургский дневник".