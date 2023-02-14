Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 09:59

Кремль раскрыл сроки возможной встречи Путина с крупным бизнесом

Песков допустил участие Путина в съезде РСПП в марте

Глава государства Владимир Путин всегда принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), напомнил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, есть надежда, что данное мероприятие с участием российского лидера пройдёт и в этом году.

"Что касается мартовского мероприятия РСПП — вы знаете, что оно проходит раз в год. Традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится", — сказал Песков, говоря о планах Путина.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии, посвящённом 30-летию российской транснациональной энергетической компании "Газпром".

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил итоги визитов Лаврова в страны Африки

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил итоги визитов Лаврова в страны Африки

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров