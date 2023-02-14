Кремль раскрыл сроки возможной встречи Путина с крупным бизнесом

Глава государства Владимир Путин всегда принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), напомнил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, есть надежда, что данное мероприятие с участием российского лидера пройдёт и в этом году.

"Что касается мартовского мероприятия РСПП — вы знаете, что оно проходит раз в год. Традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится", — сказал Песков, говоря о планах Путина.