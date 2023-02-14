Глава МИД Польши назвал причину увольнения всех выпускников МГИМО

Из Министерства иностранных дел Польши были уволены все выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом рассказал в интервью с Polska Codziennie глава ведомства Збигнев Рау.

По словам министра, выпускников российского института "реально уже два месяца" нет среди сотрудников польского МИД, но количество снятых с должностей он не назвал.

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации", — сказал Рау.

По мнению главы МИД Польши, МГИМО "был частью великого проекта советского империализма" и "инвестицией в функционирование российского империализма".