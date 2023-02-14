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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 13:50
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Соловьёв счёл происками спецслужб Украины фейк о работе его сына моделью в Лондоне

Российский телеведущий Владимир Соловьёв. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир

Российский телеведущий Владимир Соловьёв. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новость о сыне, слухи о якобы модельной карьере которого появились накануне. Ряд СМИ писал, что Даниил заключил контракт с ведущим модельным агентством Великобритании.

В беседе с Национальной службой новостей Владимир Соловьёв назвал эти сообщения ложью. По его словам, новости вышли тогда, когда сам он находился на фронте — в районе Артёмовска, где идут ожесточённые бои.

"Берут ципсошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то. И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве", — сказал он.

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А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах.

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Оксана Попова
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