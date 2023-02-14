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14 февраля, 15:51

Выяснилось, как Рианне удалось скрывать беременность от сотен человек на репетициях Супербоула

TMZ: Мешковатая одежда помогла Рианне скрыть беременность от почти 300 человек

Выяснилось, что даже коллеги Рианны по сцене не знали о её беременности. Как пишет TMZ со ссылкой на источники, большинство из 280 танцоров певицы понятия об этом не имели, а всё благодаря мешковатой одежде, которую звезда надевала на репетиции шоу по случаю Суперкубка по американскому футболу.

Уже на Супербоуле Рианна во всей красе показала свой округлившийся живот. В перерыве финала за звание чемпиона НФЛ в американском Глендейле певица зависла над стадионом в красном комбинезоне с расстёгнутой молнией и держалась за живот. Её представитель подтвердил беременность, однако ни сроки, ни пол ребёнка не раскрыл.

В оверсайз и с охраной: Рианна впервые после рождения сына появилась на публике

В оверсайз и с охраной: Рианна впервые после рождения сына появилась на публике

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Getty Images / Ezra Shaw

Матвей Константинов
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