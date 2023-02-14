Выяснилось, как Рианне удалось скрывать беременность от сотен человек на репетициях Супербоула

Выяснилось, что даже коллеги Рианны по сцене не знали о её беременности. Как пишет TMZ со ссылкой на источники, большинство из 280 танцоров певицы понятия об этом не имели, а всё благодаря мешковатой одежде, которую звезда надевала на репетиции шоу по случаю Суперкубка по американскому футболу.