Выяснилось, как Рианне удалось скрывать беременность от сотен человек на репетициях Супербоула
TMZ: Мешковатая одежда помогла Рианне скрыть беременность от почти 300 человек
Выяснилось, что даже коллеги Рианны по сцене не знали о её беременности. Как пишет TMZ со ссылкой на источники, большинство из 280 танцоров певицы понятия об этом не имели, а всё благодаря мешковатой одежде, которую звезда надевала на репетиции шоу по случаю Суперкубка по американскому футболу.
Уже на Супербоуле Рианна во всей красе показала свой округлившийся живот. В перерыве финала за звание чемпиона НФЛ в американском Глендейле певица зависла над стадионом в красном комбинезоне с расстёгнутой молнией и держалась за живот. Её представитель подтвердил беременность, однако ни сроки, ни пол ребёнка не раскрыл.
Getty Images / Ezra Shaw