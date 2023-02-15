Эксперты ЭИСИ вычислили, кто и зачем продвигает идею "вины" русского народа перед всем человечеством

С начала 2023 года в западных медиа всё чаще звучали призывы к уничтожению России в нынешних границах. Речь об этом идёт в опубликованном в среду докладе ЭИСИ "Деколонизация": кто и как продвигает и готовит распад России?". Эксперты пришли к выводу, что в большинстве стран эти призывы не получают государственной поддержки, однако в Прибалтике, Польше, Финляндии и Чехии идея находит поддержку и в словах официальных лиц вплоть до президентов и премьер-министров. Причём "двигателем" этой тематики являются "фабрики мысли" США и Европы, ориентированные на леволиберальную часть истеблишмента, отмечается в докладе.

Мысль, которую продвигают русофобы для "обработки" общественного сознания на Западе, основана на некоей "фундаментальной вине" русского народа перед всем человечеством. Ну а моральным правом проводить развал России внутри этого дискурса наделяются именно США.

"Смысл существования русского народа и созданного им государства низводится до "подавления и оккупации" любых свобод и традиций других народов, которым "не посчастливилось" жить рядом с русскими", — отмечается в докладе ЭИСИ.

Эксперты обращают внимание, что основными направлениями информационного удара являются республики Поволжья и Северный Кавказ, при этом реальное состояние межнациональных отношений в России старательно игнорируется.

"В активную работу по продвижению концепции целесообразности и благотворности проведения "деколонизации" России для всего мира вовлечены деятели российской оппозиции, проживающие прежде всего в странах Прибалтики и Восточной Европы. Так или иначе в обсуждении "злонамеренной имперскости" России отметились практически все деятели российской оппозиции", — отмечают авторы доклада.