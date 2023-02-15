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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 16:32

В странах НАТО создают общую сеть спутниковой разведки

Семнадцать стран – членов НАТО создадут общую сеть спутниковой разведки. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Брюсселе, передаёт ТАСС.

Агрегатор объединит данные разведок Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Турции, Франции и Швеции — одной из стран-претенденток на членство в Североатлантическом альянсе. Виртуальная сеть объединит данные коммерческих и государственных военных и гражданских спутников. Собранная информация будет использована для нужд разведки, в том числе стратегической обороны и обнаружения ракетных пусков.

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Марина Калегина
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