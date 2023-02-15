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15 февраля, 14:46

Путин: Российские военные доблестно сражаются с неонацистами

Президент России Владимир Путин отметил важность передачи традиций патриотизма, служения Родине и боевого братства из поколения в поколение. Об этом он заявил в своём обращении участникам торжественного вечера, посвящённого Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

"Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию", цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин оценил работу Морской пехоты

Путин оценил работу Морской пехоты

Ранее Владимир Путин отметил мужество, проявляемое сотрудниками МЧС России при работе в зоне проведения СВО. По его словам, они выполняют задачи с первых дней спецоперации, доставляя гуманитарную помощь и спасая мирных жителей.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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