Путин: Российские военные доблестно сражаются с неонацистами

Президент России Владимир Путин отметил важность передачи традиций патриотизма, служения Родине и боевого братства из поколения в поколение. Об этом он заявил в своём обращении участникам торжественного вечера, посвящённого Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

"Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.