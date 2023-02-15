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15 февраля, 08:32

Путин отметил мужество сотрудников МЧС в ходе спецоперации на Украине

Сотрудники МЧС России с первых дней проведения специальной военной операции на Украине действовали мужественно и решительно. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в видеообращении к участникам коллегии министерства.

"С первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, принимали и оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно", — сказал российский лидер.

Путин оценил работу Морской пехоты

Путин оценил работу Морской пехоты

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спасатели, направленные на помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Накануне стало известно о выводе группировки МЧС РФ, так как проведение поисково-спасательной операции завершается и к разбору завалов приступает тяжёлая техника.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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