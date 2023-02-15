Путин отметил мужество сотрудников МЧС в ходе спецоперации на Украине

Сотрудники МЧС России с первых дней проведения специальной военной операции на Украине действовали мужественно и решительно. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в видеообращении к участникам коллегии министерства.

"С первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, принимали и оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно", — сказал российский лидер.