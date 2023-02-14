"Мы все ими гордимся": В Кремле оценили героизм российских спасателей, которые помогали Турции и Сирии
Песков: Российские спасатели сработали профессионально, героически и результативно в Турции и Сирии
Российские спасатели, направленные на помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они высоко держат флаг нашего МЧС, это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31 тысячи человек, а под завалами, по мнению сейсмологов, может находиться ещё 184 тысячи. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии, где погибло более восьми тысяч человек. На помощь этим двум государствам пришли в том числе российские спасатели. Сегодня стало известно о выводе группировки МЧС РФ, так как проведение поисково-спасательной операции завершается, к разбору завалов приступает тяжёлая техника.
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