"Мы все ими гордимся": В Кремле оценили героизм российских спасателей, которые помогали Турции и Сирии

Российские спасатели, направленные на помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они высоко держат флаг нашего МЧС, это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся", — отметил представитель Кремля.