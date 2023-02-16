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Опубликовано 16 февраля 2023, 15:56

На Украине присвоили лавры за развал СССР

Секретарь СНБО Данилов похвастался, что украинцы развалили Советский Союз

Именно протестующие украинцы были инициаторами распада СССР в конце 1991 года, полагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — заявил он в эфире единого телемарафона.

Данилов пояснил, что в первой забастовке шахтёров в марте 1989 года участвовали 176 работников, 94 из которых были украинцами. По его словам, эти бунты и стали катализатором процесса распада СССР. Он высказал мнение, что киевский режим "может и Россию разрушить как государство".

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Согласно рассекреченным в США документам, в начале 90-х первый президент России Борис Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором". В 1992 году политик сказал об этом Джорджу Бушу – старшему на встрече с ним в Кэмп-Дэвиде.

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ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

Ирина Фальке
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