На Украине присвоили лавры за развал СССР
Секретарь СНБО Данилов похвастался, что украинцы развалили Советский Союз
Именно протестующие украинцы были инициаторами распада СССР в конце 1991 года, полагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.
"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — заявил он в эфире единого телемарафона.
Данилов пояснил, что в первой забастовке шахтёров в марте 1989 года участвовали 176 работников, 94 из которых были украинцами. По его словам, эти бунты и стали катализатором процесса распада СССР. Он высказал мнение, что киевский режим "может и Россию разрушить как государство".
Согласно рассекреченным в США документам, в начале 90-х первый президент России Борис Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором". В 1992 году политик сказал об этом Джорджу Бушу – старшему на встрече с ним в Кэмп-Дэвиде.
ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев