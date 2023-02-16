Именно протестующие украинцы были инициаторами распада СССР в конце 1991 года, полагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — заявил он в эфире единого телемарафона.

Данилов пояснил, что в первой забастовке шахтёров в марте 1989 года участвовали 176 работников, 94 из которых были украинцами. По его словам, эти бунты и стали катализатором процесса распада СССР. Он высказал мнение, что киевский режим "может и Россию разрушить как государство".