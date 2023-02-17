Рынок племенной продукции России ждёт импортозамещение Чем грозит России зависимость отечественного животноводства от импортного генетического материала и как можно исправить эту ситуацию. 17 февраля, 10:29 Животноводческий комплекс в Рязанской области. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

Изобилие продуктов на магазинных прилавках нередко приводится в пример как доказательство успешного импортозамещения и противостояния нашей экономики западным санкциям, обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако на деле всё не столь благополучно, как кажется, и всё это изобилие в один непрекрасный момент может просто исчезнуть, если не будут приняты меры по избавлению наших сельхозпроизводителей от критической зависимости от западных поставок.

Генетический материал

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По данным исследования консалтинговой компании "Текарт", российское сельское хозяйство в значительной степени зависит от импортного генетического материала. Гайдаровская экономическая политика, заключавшаяся в том, что нет смысла производить что-то самостоятельно — проще на деньги от продажи нефти купить всё необходимое на Западе, дала свои ядовитые плоды и в сельском хозяйстве. В результате отечественные птицеводы, например, практически на сто процентов зависят от зарубежных поставок цыплят родительского стада и инкубационного яйца. А молочное и мясное скотоводство — от поставок племенного материала, в частности бычьего семени.

Так, из 10–11 млн доз бычьего семени, которые ежегодно требуются отечественным производителям мяса и молока, 40 процентов приходится на поставки из-за рубежа. С 2016 года они выросли втрое. Причём поставки эти осуществляются из самых недружественных на сегодня по отношению к России стран — США, Канады и Дании. И их прекращение, по оценке "Текарта", может негативно повлиять на воспроизводство поголовья крупного рогатого скота уже через год.

Отечественный производитель

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Есть ли альтернатива зарубежным поставкам? К счастью, есть. По словам директора "Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных" Максима Максимчука, это предприятие производит около 6–6,5 млн доз бычьего семени в год, а при необходимости в кратчайший срок может увеличить выпуск в 1,5–2 раза. А кроме него в стране работают ещё около 20 компаний, которые занимаются воспроизводством и искусственным осеменением животных.

— В настоящее время остро назрела необходимость жёсткого контроля и регулирования рынка племенной продукции в животноводстве Российской Федерации. Считаю, иностранные компании не должны замещать на рынке отечественного производителя племенной продукции, — говорит он. — Только отечественный производитель может создать продовольственную безопасность страны, а государство, в свою очередь, обязано сконцентрировать усилия на работе с ним, проявляя повсеместную заботу, не жалея сил и средств на поддержку отечественных производителей.

"За морем и телушка — полушка, да рубль перевоз", — гласит русская народная пословица. Стоит, наверное, прислушаться к народной мудрости и выращивать необходимых нам телушек у себя, чтобы не платить за их перевоз из-за моря больше, чем они сами стоят.

Авторы Владимир Дюжий