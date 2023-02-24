Потрясения-2023: Какие события обещают перевернуть мир согласно предсказаниям Пророки со всего света обещают в этом году продолжение землетрясений в разных точках планеты, заказные убийства политиков и падение криптобирж. Какой стране повезёт больше? 23 февраля, 23:40 Обложка © Getty Images / Peter Wallis

Не успели в Турции и Сирии разгрести завалы от землетрясения и оплакать погибших, как провидцы уже пророчат беду на другом конце земного шара. В СМИ появились сообщения о том, что города Мексики заполонили полчища птиц. Люди напуганы. Одни считают, что это говорит о приближении взрыва вулкана Йеллоустоун, другие — что Мексику тоже могут сотрясти толчки, подобные турецкому землетрясению, тем более что подобные катастрофы в стране нередки. Например, восьмибалльное землетрясение в 2017 году в Чьяпасе вызвало цунами. А такое же землетрясение в Мехико в 1985 году привело к тому, что под развалинами домов погибло до 45 тысяч человек.

Переворот в Мексике

Мексиканские колдуны бьют тревогу: их знаменитая провидица Мхони Сир уже пообещала, что в 2023 году Мексику ждут нелёгкие времена. "Это будет год, когда упадут многие столпы власти. Люди властные и важные упадут в грязь, уцелеет только президент. Люди выйдут на улицы и будут требовать от властей мира и порядка".

Президент Мексики Лопес Обрадор. Фото © Getty Images / Hector Vivas / Stringer

Особо сложным для Мексики станет апрель. "В страну приходят тёмные силы, будет много насилия". Трудное время будет и у президента страны Лопеса Обрадора: в самый неподходящий момент его здоровье пошатнётся. Страна может оказаться на пороге насильственной смены власти — к её вершине будет рваться меркантильная и циничная молодёжь, которая ради выгоды пойдёт на всё.

Кроме этого, провидица действительно не исключает, что в стране может случиться сильное землетрясение, а со стороны Атлантики могут прийти ураганы. Всё это может случиться на фоне проблем в экономике страны. Подскочат цены на горючее, электроэнергию, удобрения. Подобные проблемы могут возникнуть и в других странах Южной Америки.

Пророк Антонио Васкес Альба. Фото © Getty Images / Jaime Nogales / Medios y Media

А вот пророк Антонио Васкес Альба, которого в Мексике называют главным колдуном, отрицает возможность землетрясений и ураганов и предсказывает экономике Мексики, как и всей мировой экономике, стабильность в 2023 году. Однако и он считает, что в стране могут начаться политические волнения, связанные прежде всего с выборами губернатора штата Мехико в июне, состоянием здоровья президента Обрадора и кризисом в его партии. Колдун даже предсказал, что следующим президентом страны может стать женщина, и указал на политика Клаудию Шейнбаум. Кроме этого, провидец предсказал стране сильные холода.

Отравления в США и дефолт в Италии

Васкес предсказал, что для Соединённых Штатов Америки 2023 год станет очень сложным. Страну захлестнут наводнения, а народ США ждёт череда экономических трудностей. "Это будет год, когда мир начнёт стремительно изменяться. Одни страны вдруг начнут беднеть и распадаться, другие — вдруг разбогатеют". Провидец уверен: США и Европа уже находятся "под чёрной звездой" и "их не спасти, их время закончилось".

Тропический ливень вызвал наводнение в районе Майами. Фото © Getty Images / Joe Raedle

В ближайшее время США и Европу ждёт целая череда катастроф — это природа всё расставит по своим местам и накажет настоящих инициаторов всех войн и грабежей. "Зло получит возмездие, и правда восторжествует". Колдун упоминает, что в 2023 году будет много воды, но она будет отравлена человеком и пить её нельзя.

Американские оккультисты, расшифровывающие катрены Нострадамуса, уверены, что в этом году запад США пострадает от сильнейшего землетрясения. Скорее всего, случится извержение на горе Святой Елены. Это приведёт к таким народным волнениям в США, что правительству придётся на какое-то время отменить налоги. А в Европе центром кризиса станет Италия: страну захлестнут безработица и финансовые трудности, а её граждане не смогут оплачивать кредиты.

Фото © Getty Images / Jon Cherry

Любопытное пророчество от американского чернокожего пастора Еноха Адебойе опубликовали 1 января 2023 года в США. Этот человек родом из Нигерии является в Америке "глобальной иконой" проповедника и в 2008 году по версии журнала Newsweek вошёл в 50 самых влиятельных людей Америки. По его предсказанию, в 2023 году "Бог будет сам говорить с виновниками неблагополучия в мире. Некая огромная страна восстановит свою утраченную славу, а многие богачи потеряют свои богатства".

Американский пастор Еноха Адебойе. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / PastorEAAdeboye

А некая американская организация Missionaries Of Prayer вообще предупреждает сограждан о том, что следует запасаться чистой водой и продуктами: их ожидает голод, а все продукты и воды в США будут отравлены. Уж не об экологической катастрофе в Огайо было предупреждение? Ведь это предсказание появилось в конце 2022 года. Также она напророчествовала, что 2023 год будет годом войны, к которой присоединится ещё больше стран. Поэтому тем, кто может, следует тренировать своё тело — ради выносливости, свой ум — ради выживания, а душой уповать на Бога.

Катастрофа на Украине

Катастрофу с применением ядерных материалов, которая должна случиться на Украине 17 июля 2023 года, предсказал афганский провидец Мохаммад Сидик Афган. Якобы эта дата каким-то нумерологическим образом связана с ураном-238, который в избыточном количестве остаётся при обогащении урана. Его-то и используют террористы всех стран для создания "грязных бомб".

Провидец Мохаммад Сидик Афган. Фото © YouTube / M. Сидик Афган

На Украине этого вещества много. Летом 2022 года в СМИ уже появлялись сообщения о том, что силовики Украины изъяли у бандитов Ивано-Франковской области больше ста килограммов такого вещества. Этого вполне достаточно, чтобы сделать бомбу или отравить водозабор большого города и другие источники воды. По ещё одной версии, предполагается использование биологического или бактериологического оружия киевской властью. Возможно, считает пророк, в 2023 году он и сам будет убит агентами ЦРУ.

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Заказы на политиков

Провидец из Китая Рэймонд Ло убеждён, что в 2023 году явная борьба в мире перейдёт в более скрытую фазу, но от этого не станет менее яростной. Это приведёт к череде политических переворотов в различных странах и веренице заказных убийств политических деятелей. Но в целом следует ждать возвращения к обычной жизни. Год будет спокойнее 2022-го, а поводов для радости будет больше.

Провидец Рэймонд Ло. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fengshuilo

Голод и криптокрах

Индийский астролог Абигья Ананд заявил, что в 2023 году мир содрогнётся от инфляции и кризиса криптовалют. Политическая ситуация на планете накалится ещё больше. Возможно, планету захлестнёт новая эпидемия коронавируса, который снова мутирует, и новая мутация заставит страны опять закрывать границы.

Индийский астролог Абигья Ананд. Фото © YouTube / ConscienceAbhigyaAnand

Ананд заявил, что в этом году в мире начнётся голод (его первые признаки можно будет увидеть уже летом), который продлится почти 20 лет. Одной из немногих стран, где будет вдоволь продуктов, станет Россия. Вообще, нашу страну индийские прорицатели видят выходящей из огня испытания обновлённой и сильной. Она ещё сыграет свою роль в исправлении проблем мировой экономики и вскоре выйдет в лидеры.

А вот индийские пророчества, написанные в древности на пальмовых листьях и поэтому прозванные "пальмовой библиотекой", гласят, что в 2023 году в Европе возникнет новая страшная болезнь — её привезут выходцы из Африки. Там эта болезнь называется куну, её возбудителями являются так называемые кровавые черви.

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У заболевших будет температура, а внутренние органы начнут разлагаться, и мало кто из заболевших проживёт больше недели. Это очень похоже на лихорадку Эбола или Магбург. Вот такие неутешительные прогнозы дают пророки. Но не спешите расстраиваться: поживём и всё сами увидим.

Авторы Майя Новик