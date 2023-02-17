В московском МФЦ нашли жуткую записку от ребёнка с криком о помощи

Сотрудники МФЦ Донского района Москвы нашли записку со страшным содержанием: "Помогите, меня насилует отчим, а мама этого не знает". Как сообщает Mash, по предварительным данным, её могла оставить 8-летняя девочка, которая пришла в отделение вместе с мамой. Однако семья всё отрицает.

Следователи уже отсмотрели камеры и установили личность предполагаемого "преступника", но семья всё отрицает. По словам матери, дочь не оставляла никакой записки, а на записи с камер видеонаблюдения, которую ей показали следователи, девочка якобы просто кружится рядом со столом, где лежали ручки и бумага. Кроме того, мать уверяет, что у дочери другой почерк. Сама несовершеннолетняя также говорит, что ничего не писала.

Отчим девочки вину не признаёт. Однако, по информации Mash, он уже собрал вещи и исчез, оставив жену с двумя маленькими детьми.