Подозреваемый в педофилии актёр из "Папиных дочек" написал явку с повинной

Снявшийся в "Папиных дочках" и "Моей прекрасной няне" актёр Махач Мухайдинов признался в домогательствах к девятилетней девочке на индивидуальном уроке музыки. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, 52-летний артист написал явку с повинной. В деле, в частности, есть семь изъятых носителей информации, на которых мужчина хранил непристойный контент.