Подозреваемый в педофилии актёр из "Папиных дочек" написал явку с повинной
Махач Мухайдинов (слева). Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", фото © Kino-teatr.ru
Снявшийся в "Папиных дочках" и "Моей прекрасной няне" актёр Махач Мухайдинов признался в домогательствах к девятилетней девочке на индивидуальном уроке музыки. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, 52-летний артист написал явку с повинной. В деле, в частности, есть семь изъятых носителей информации, на которых мужчина хранил непристойный контент.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что директор частной семейной школы в Раменском, где Мухайдинов подрабатывал учителем музыки, написала заявление в полицию. По словам женщины, на одном из индивидуальных занятий актёр начал приставать к её девятилетней дочери. Полиция начала проверку.