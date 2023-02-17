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17 февраля, 14:02
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Подозреваемый в педофилии актёр из "Папиных дочек" написал явку с повинной

<p>Махач Мухайдинов (слева). Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/44077/foto/766542/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kino-teatr.ru</a></p>

Махач Мухайдинов (слева). Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", фото © Kino-teatr.ru

Снявшийся в "Папиных дочках" и "Моей прекрасной няне" актёр Махач Мухайдинов признался в домогательствах к девятилетней девочке на индивидуальном уроке музыки. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, 52-летний артист написал явку с повинной. В деле, в частности, есть семь изъятых носителей информации, на которых мужчина хранил непристойный контент.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что директор частной семейной школы в Раменском, где Мухайдинов подрабатывал учителем музыки, написала заявление в полицию. По словам женщины, на одном из индивидуальных занятий актёр начал приставать к её девятилетней дочери. Полиция начала проверку.

Наталья Исакова
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