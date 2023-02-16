Соседи поведали о дурной репутации подозреваемого в педофилии актёра из "Папиных дочек"

За актёром из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махачем Мухайдиновым, подозреваемым в домогательствах к ребёнку, закрепилась дурная слава: бывшие соседи рассказали SHOT , что у артиста был "нездоровый интерес" к детям.

"Про педофилию, кстати, слухи были про него. Ходили про него слухи, когда он здесь жил, что было дело с детьми... Мать [моя] давно говорила, что у него нездоровый интерес к детям был. Дыма без огня не бывает, скорее всего, где-то прокололся просто", — рассказали собеседники SHOT.