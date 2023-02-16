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16 февраля, 16:05
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Соседи поведали о дурной репутации подозреваемого в педофилии актёра из "Папиных дочек"

Соседи актёра из "Папиных дочек" Мухайдинова рассказали, что подозревали его в педофилии

<p>Махач Мухайдинов. Кадр из сериала "Рублёвка Live", фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/44077/foto/766542/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/44077/foto/977351/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Махач Мухайдинов. Кадр из сериала "Рублёвка Live", фото © Kino-teatr.ru

За актёром из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махачем Мухайдиновым, подозреваемым в домогательствах к ребёнку, закрепилась дурная слава: бывшие соседи рассказали SHOT, что у артиста был "нездоровый интерес" к детям.

Бывшие соседи актёра Махача Мухайдинова рассказали о его дурной репутации. Видео © SHOT

"Про педофилию, кстати, слухи были про него. Ходили про него слухи, когда он здесь жил, что было дело с детьми... Мать [моя] давно говорила, что у него нездоровый интерес к детям был. Дыма без огня не бывает, скорее всего, где-то прокололся просто", — рассказали собеседники SHOT.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что директор частной семейной школы в Раменском, где 52-летний артист подрабатывал учителем музыки, написала заявление в полицию. По словам женщины, на одном из индивидуальных занятий Мухайдинов начал приставать к её дочери. Полиция начала проверку.

Никита Никонов
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