Соседи поведали о дурной репутации подозреваемого в педофилии актёра из "Папиных дочек"
Соседи актёра из "Папиных дочек" Мухайдинова рассказали, что подозревали его в педофилии
Махач Мухайдинов. Кадр из сериала "Рублёвка Live", фото © Kino-teatr.ru
За актёром из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махачем Мухайдиновым, подозреваемым в домогательствах к ребёнку, закрепилась дурная слава: бывшие соседи рассказали SHOT, что у артиста был "нездоровый интерес" к детям.
Бывшие соседи актёра Махача Мухайдинова рассказали о его дурной репутации. Видео © SHOT
"Про педофилию, кстати, слухи были про него. Ходили про него слухи, когда он здесь жил, что было дело с детьми... Мать [моя] давно говорила, что у него нездоровый интерес к детям был. Дыма без огня не бывает, скорее всего, где-то прокололся просто", — рассказали собеседники SHOT.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что директор частной семейной школы в Раменском, где 52-летний артист подрабатывал учителем музыки, написала заявление в полицию. По словам женщины, на одном из индивидуальных занятий Мухайдинов начал приставать к её дочери. Полиция начала проверку.