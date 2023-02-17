Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира АТР в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинале спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты. В предстоящем этапе соревнования россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл австралийца Алекса де Минаура.