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17 февраля, 18:09

Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира АТР в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинале спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты. В предстоящем этапе соревнования россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл австралийца Алекса де Минаура.

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Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Австрии. В финальном матче наша соотечественница обыграла хорватку Петру Мартич.

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ТАСС / AP / Aaron Favila

Наталья Исакова
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