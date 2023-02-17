Под Киевом люди перекрыли дорогу, требуя "справедливости" в отключениях света

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка люди перегородили путь автомобилям на одной из улиц, выражая недовольство отключениями света. Мешать проезду транспорта вышли десятки человек. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как они ходят по пешеходному переходу, не давая машинам проехать. Акция была организована у жилого комплекса "Барселона".

Под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отключений света. Видео © Telegram / "Страна"

"Киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке возле ЖК "Барселона" из-за отключения света", — пишет в своём Telegram-канале издание "Страна".

Он ссылается на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго", которая подтвердила, что за последние сутки в Киеве, а также Киевской и Житомирской областях вводились ограничения света, хотя дефицита мощности в энергосистеме страны как такового зафиксировано не было.

На видео с места ЧП слышно, что люди задают вопрос: "Когда будет справедливость?".