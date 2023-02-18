Мог уничтожить Петербург: Учёные раскрыли загадку Тунгусского метеорита

Тунгусский метеорит, который взорвался над Восточной Сибирью в июне 1908 года, мог бы уничтожить Санкт-Петербург. Это случилось бы, если бы он вошёл в атмосферу Земли всего на несколько минут позже. Об этом заявил заведующий лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Дмитрий Бадюков.

"Если бы оно (космическое тело. — Прим. Лайфа) вошло в атмосферу на несколько минут позже, оно могло бы взорваться над Петербургом или в его окрестностях", — сказал учёный в интервью ТАСС.

По его словам, некоторые каменные здания наверняка устояли бы, но массовых жертв всё равно не удалось бы избежать.

Бадюков добавил, что создана теоретическая модель падения Тунгусского метеорита. Она объясняет, почему в тайге оказался повален лес, а на некоторых участках остались стволы без ветвей.

По словам учёного, метеорит на высокой скорости вошёл в атмосферу и не смог затормозить в верхних слоях атмосферы, где это обычно происходит. Случилось это ниже и уже в виде взрыва.

"Тело было достаточно крупное, пролетело эту зону эффективного торможения, не так уж сильно замедлившись, и врезалось в плотные слои атмосферы. Там оно очень эффективно затормозилось — так, что просто взяло и испарилось", — объяснил Бадюков.

По его мнению, в результате выделилась огромная энергия — 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Она разогрела воздух так сильно, что лес оказался повален на площади 40 километров. А микрочастицы вещества, из которого состоял метеорит, поднялись облаком и рассеялись в верхних слоях атмосферы.