Опрос показал, как изменилось отношение американцев к Байдену и Трампу

Если бы выборы президента США проходили сейчас, то экс-лидер Штатов Дональд Трамп имел бы больше шансов на победу, чем действующий глава государства Джо Байден. Это показал опрос, проведённый социологической службой Harvard CAPS-Harris.

Как пишет The Hill, сейчас 46% избирателей предпочли бы Трампа и лишь 41% — Байдена. Остальные не определились, за кого из них отдали бы голос.

Американцев также попросили оценить шансы Байдена в президентской гонке против Камалы Харрис. Опрос показал, что за него бы проголосовало 49% избирателей, а за неё — 39%. Опрос проводился 15–16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.