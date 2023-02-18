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17 февраля, 23:51

Опрос показал, как изменилось отношение американцев к Байдену и Трампу

Harvard CAPS-Harris: Сейчас Трамп получил бы больше голосов, чем Байден

Если бы выборы президента США проходили сейчас, то экс-лидер Штатов Дональд Трамп имел бы больше шансов на победу, чем действующий глава государства Джо Байден. Это показал опрос, проведённый социологической службой Harvard CAPS-Harris.

Как пишет The Hill, сейчас 46% избирателей предпочли бы Трампа и лишь 41% — Байдена. Остальные не определились, за кого из них отдали бы голос.

Американцев также попросили оценить шансы Байдена в президентской гонке против Камалы Харрис. Опрос показал, что за него бы проголосовало 49% избирателей, а за неё — 39%. Опрос проводился 15–16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.

Байден считает, что ему повезёт, если его соперником на следующих выборах будет Трамп

Байден считает, что ему повезёт, если его соперником на следующих выборах будет Трамп

Как рассказывал Лайф, ранее другой опрос показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong

Андрей Григорьев
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