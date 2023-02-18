Опрос показал, как изменилось отношение американцев к Байдену и Трампу
Harvard CAPS-Harris: Сейчас Трамп получил бы больше голосов, чем Байден
Если бы выборы президента США проходили сейчас, то экс-лидер Штатов Дональд Трамп имел бы больше шансов на победу, чем действующий глава государства Джо Байден. Это показал опрос, проведённый социологической службой Harvard CAPS-Harris.
Как пишет The Hill, сейчас 46% избирателей предпочли бы Трампа и лишь 41% — Байдена. Остальные не определились, за кого из них отдали бы голос.
Американцев также попросили оценить шансы Байдена в президентской гонке против Камалы Харрис. Опрос показал, что за него бы проголосовало 49% избирателей, а за неё — 39%. Опрос проводился 15–16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.
Как рассказывал Лайф, ранее другой опрос показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов.
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