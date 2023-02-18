Актёр Никита Высоцкий рассказал о продолжительной болезни матери Людмилы Абрамовой
Сценаристка Людмила Абрамова на протяжении пяти лет болела. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил её сын — актёр Никита Высоцкий.
"Вчера скончалась. Она пять лет болела", — сказал он, не уточнив, от какого недуга страдала бывшая супруга Владимира Высоцкого.
Об уходе из жизни Абрамовой высказалась и актриса театра и кино Ольга Машная. Она назвала коллегу великой женщиной, "маленькой и хрупкой, но с большим талантом".
"Этого не может быть, я не могу поверить", — прокомментировала Машная смерть Абрамовой.
Сегодня стало известно о смерти второй жены Владимира Высоцкого, актрисы и сценаристки Людмилы Абрамовой. Ей было 83 года. Артист Вениамин Смехов поблагодарил Абрамову за "добрые муки" в создании центра Владимира Высоцкого на Таганке в Москве, а также за гордость и мудрость.
ТАСС / Сергей Фадеичев