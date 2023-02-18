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18 февраля, 13:18

Учёные из России и Китая нашли новый способ очистки водоёмов от токсичного фенола

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСИС совместно с коллегами из Фуданьского университета (Китай) придумали новый способ очистки водоёмов от фенола — одного из самых ядовитых загрязнителей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на авторов исследования.

Идея учёных заключается в применении ультрафиолетового излучения, способного окислять фенол до безвредного диоксида углерода. Как рассказал сотрудник научно-исследовательского центра "Неорганические наноматериалы" МИСИС Денис Лейбо, в качестве фотокатализатора было решено использовать порошок гексагонального нитрида бора. Он обладает высокой стабильностью и способен занимать большую площадь. После этого вещество добавляется в загрязнённый водоём и под воздействием ультрафиолета происходит нужная химическая реакция, благодаря которой и случается вся "магия".

В перспективе специалисты планируют изменить структуру фотокатализатора так, чтобы можно было использовать видимый свет.

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Обложка ©

Freepik / Wirestock

Наталья Исакова
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