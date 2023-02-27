Почему сбежавшие из России могут лишиться имущества и возможности видеть своих детей Пока российские власти решают, нужно ли применять меры к релокантам, некоторые убежавшие решили вернуться в РФ и через развод поделить семейное имущество в свою пользу. 48858 48858 Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

С началом проведения специальной военной операции (СВО) некоторые граждане решили на время выехать из России, чтобы переждать неспокойные времена и действия западных санкций вдали. Пребывание этих россиян на "заграничной удалёнке" сложилось по-разному: кто-то сумел устроиться к иностранному работодателю, кто-то продолжил работать на российские компании в дистанционном режиме, а кто-то перебивается случайным заработком или доходом от ренты с недвижимости, оставленной в РФ. Однако с наступлением 2023 года часть релокантов, не найдя для себя перспектив нормальной жизни за границей, поспешили вернуться на родину. Правда, некоторые из этих возвращенцев решили воспользоваться ситуацией и улучшить своё финансовое положение путём судебного дележа имущества оставшихся за рубежом супругов в свою пользу.

Суд по-тихому

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После начала СВО работодатель москвички Натальи перевёл свой офис из российской столицы в Дубай. Девушке как ценному работнику было предложено релоцироваться вслед за работодателем, что она и сделала, приехав в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе с мужем и шестилетним сыном. Компания выплатила Наталье некую сумму в качестве подъёмных, а также приняла на работу и её мужа. Однако через два месяца россиянка попросила у работодателя короткий отпуск, чтобы отвезти ребёнка в РФ и передать его своим родителям, которые должны были заняться его дошкольным и школьным образованием.

Муж Натальи остался в ОАЭ, а девушка вернулась в Россию, где тут же подала на развод, раздел имущества и взыскание алиментов. До сентября муж о суде ничего не знал, ведь все повестки приходили на адрес московской квартиры, в которой в это время жила Наталья. Девушка под разными предлогами объясняла мужчине, что её возвращение пока откладывается. А как только судебное решение состоялось, заявила мужу, что планирует с ним развестись. Мужчина хотел приехать в РФ, но из-за объявленной частичной мобилизации побоялся, а нанятый им адвокат выяснил, что судебное решение уже вступило в силу.

Сейчас бывший муж Натальи пытается оспорить судебные решения, ведь по факту он расстался с половиной своего имущества (одной из трёхкомнатных квартир в центре столицы, машиной и некоторой суммой на счёте в российских банках) и стал должником по алиментам. При этом мужчина имеет формальное право видеться с ребёнком, но на практике этого не происходит, так как ребёнок живёт в Москве, а его папа продолжает работать в ОАЭ.

Эксперты поясняют, что в данной ситуации мужчина вряд ли сможет оспорить судебное решение по поводу развода и раздела имущества.

— Ответственность за получение корреспонденции лежит на ответчике, и если мужчина не сможет предоставить доказательства, что он жил и работал по другому адресу и истице это было известно, то шансов на иной раздел имущества и другое определение места жительства ребёнка мало, — поясняет Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners. — В теории, если бывший муж предоставит справку от работодателя о том, что он и его жена работали вместе, есть надежда доказать, что женщина знала о фактическом месте нахождения мужа. Но на практике оценивать любые доказательства будет суд, а состоявшееся решение будет действовать до его отмены.

Российский сюрприз при родах за границей

В сентябре 2022 года молодая пара россиян уехала в Аргентину, чтобы родить своего ребёнка в этой стране и таким образом наделить младенца вторым гражданством. Сразу после родов мужчина вернулся в Россию, чтобы работать и обеспечивать семью, а женщина осталась в Буэнос-Айресе. В октябре родственники сообщили ей, что её муж продал машину и квартиру, которая была у него до брака. Женщина попыталась связаться с мужем, но тот на связь не вышел и сразу перестал присылать деньги. Молодая мама заторопилась в Москву, где узнала, что вместе с квартирой и транспортом она потеряла пару десятков тысяч иностранной валюты, которая хранилась в квартире. После обращения в суд она узнала, что её супруг ещё до поездки в Аргентину официально уволился из фитнес-центра, где работал, и теперь формально нигде не зарегистрирован и официально не трудоустроен, хотя на самом деле работает частным тренером по фитнесу там же, где и раньше.

В настоящее время девушка пытается через суд оформить развод и добиться алиментов, а по факту исчезновения денег она у правоохранителей получила отказ, так как никаких доказательств, что указанная ею сумма хранилась в квартире бывшего мужа, не установлено.

— Если девушка хочет развестись, то это её право и суд выполнит эту процедуру даже без участия бывшего мужа, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Но с истребованием имущества всё может быть совсем не просто. Мужчина имел право распорядиться принадлежащим ему добрачным имуществом, а относительно валюты придётся очень постараться, доказывая, что она не была потрачена парой совместно.

Спусковой крючок проблем

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— Сейчас многие, кто, уехав на чужбину в надежде выгадать для себя какие-то преимущества, сами оказываются обведёнными вокруг пальца, — утверждает депутат Госдумы Александр Толмачёв. — В России герои обеих историй в такие ситуации попросту не попали бы. Действующее у нас законодательство чётко прописывает права и обязанности супругов друг перед другом и исключает подобные махинации.

Частично высказывание депутата подтверждают и специалисты в области семейной психологии. Например, психолог-консультант и арт-терапевт Елена Стасова указывает, что вариант отношений, в которых один из супругов относится к другому как ресурсу, не новость, но релокация могла стать толчком к желанию быстро решить свои проблемы за счёт другого.

— Обе ситуации возникли на актуальном социально-политическом фоне, а отъезд из РФ был использован как удобный повод, — замечает Стасова.

А вот депутат Госдумы Алексей Журавлёв уверен, что ситуации, когда релокация используется как способ для личной материальной выгоды, должны разрешаться в российском правовом поле только одновременно с изучением вопроса о причинах отъезда.

— С каждым, кто с началом спецоперации уехал из страны, следует разбираться: почему и зачем сбежал и какие имеет убеждения. Если эти люди принципиально делали выбор не в пользу России, а ради своей материальной выгоды, то, возможно, их средства надо национализировать, а вырученные деньги направить на финансирование СВО. Наше государство не должно терпеть махинаторов.

Фото © Shutterstock Должен ли российский суд защищать убежавших из страны? 0 Да, должен, пока уехавшие сохраняют российский паспорт Нет, те, кто убежал, должны сами решать свои проблемы В каждом случае надо разбираться индивидуально

Авторы Максим Греков