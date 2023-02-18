В РПЦ оценили идею о причислении полководца Суворова к лику святых

Глава фонда "Герои Отечества", отец Киприан (Бурков), который от Русской православной церкви (РПЦ) занимается духовной помощью раненым российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, поддержал идею о причислении к лику святых легендарного русского полководца Александра Суворова.

"Конечно, он заслуживает канонизации. Суть всего служения Суворова заключалась всегда в служении Богу и людям, он был глубоко верующим человеком. И он, и как военачальник, проповедовал веру в своих войсках и никогда не начинал сражения без молебна. Он был настолько верующим человеком, что этой верой заражал всех воинов", — приводит ТАСС слова Буркова.

Тем не менее священнослужитель отметил, что данный вопрос находится в компетенции Синодальной комиссии по канонизации святых. Вместе с тем он рассказал журналистам, что недавно вернулся из Донбасса. Его, в частности, особенно впечатлило то, что 15 батальонов из ДНР и ЛНР взяли имена различных православных святых. Это говорит о том, что многие бойцы понимают важность духовного фактора на полях сражения.