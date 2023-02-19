Microsoft ограничила переписку со своей нейросетью из-за её выходок

Компания Microsoft ограничила для пользователей возможность переписываться с чат-ботом, который встроен в новую версию поисковика Bing. Теперь нейросеть сможет в день отвечать только на пятьдесят вопросов пользователя и всего на пять за сеанс. Такая реакция Microsoft последовала после того, как журналист уличил чат-бот во лжи, агрессии и "неадекватном" общении.

"Наши данные показали, что подавляющее большинство людей находят ответы на интересующие их вопросы в течение пяти запросов, только около одного процента чатов содержат более пятидесяти сообщений", — рассказали в блоге Bing.

Таким образом, Bing будет начинать разговор с нуля каждый раз, когда пользователи превысят установленный лимит в пять сеансов.