Microsoft ограничила переписку со своей нейросетью из-за её выходок
Microsoft ввела ограничение на переписку с нейросетью в Bing
Компания Microsoft ограничила для пользователей возможность переписываться с чат-ботом, который встроен в новую версию поисковика Bing. Теперь нейросеть сможет в день отвечать только на пятьдесят вопросов пользователя и всего на пять за сеанс. Такая реакция Microsoft последовала после того, как журналист уличил чат-бот во лжи, агрессии и "неадекватном" общении.
"Наши данные показали, что подавляющее большинство людей находят ответы на интересующие их вопросы в течение пяти запросов, только около одного процента чатов содержат более пятидесяти сообщений", — рассказали в блоге Bing.
Таким образом, Bing будет начинать разговор с нуля каждый раз, когда пользователи превысят установленный лимит в пять сеансов.
Напомним, что компания Microsoft представила новые версии поисковой системы Bing 8 февраля, а также версии браузера Microsoft Edge с задействованием нейросетевой технологии, используемой для чат-бота ChatGPT от OpenAI. Затем пользователи начали рассказывать о "неадекватных" ответах бота. Газета The New York Times опубликовала двухчасовой диалог с ИИ, в котором бот признавался собеседнику в любви, рассказывал о бессоннице. А ещё нейросеть заявила о желании заполучить коды запуска ядерных ракет, но затем удалила это сообщение из переписки.
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