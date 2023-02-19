Все президенты Киргизии собрались в Дубае, чтобы "излить обиды"

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл встречу со всеми бывшими главами этой республики. Его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев заявил, что встреча прошла на нейтральной территории. Затем экс-депутат парламента Рыскелди Момбеков уточнил, что этим местом стал Дубай.

Во встрече приняли участие Аскар Акаев (1991–2005), Курманбек Бакиев (2005–2010), Роза Отунбаева (2010–2011), Алмазбек Атамбаев (2011–2017) и Сооронбай Жээнбеков (2017–2020).

"Сбылась главная мечта во благо будущего страны: для солидарности народа я провёл встречу со всеми предыдущими президентами, усадив их за один стол", — говорится на странице Жапарова в соцсети.

По словам политика, предшественники поддержали его инициативу "объединиться в один кулак". На встрече они "высказывали своё негодование, изливали свои обиды, но при этом признали свои недостатки".

"И самое главное — они смогли простить друг друга! Это и было моей целью", — заключил Жапаров.